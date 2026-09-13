Ucraina, in campo i Brics. Il Cremlino: "Modi e Xi si sono offerti di mediare"

13 settembre 2026 a

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Segnali da Pechino e Nuova Delhi nel difficoltoso cammino per la pace in Ucraina. Il Cremlino ha riferito che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto assistenza per raggiungere una soluzione al conflitto in corso. Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe "accolto positivamente" la loro disponibilità ad aiutare, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass.

A riferire delle aperture dei due grandi Paesi asiatici è stato il portavoce de Cremlino, Dmitri Peskov, a quanto riportaa Tass. "Modi e Xi Jinping, nel corso dei loro contatti con Putin a margine del Brics, hanno attivamente offerto i propri servizi per favorire una soluzione della questione ucraina", ha dichiarato.

Peskov ha affermato inoltre che la Russia non esclude la possibilità che a ottobre si tengano colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina.

Intanto il presidente cinese Xi Jinping ha lasciato Nuova Delhi dopo aver partecipato al vertice Brics di due giorni e a colloqui con il primo ministro indiano Modi. Si è trattato della prima visita di Xi nel Paese dal 2019 e a sei anni dal sanguinoso scontro militare lungo il confine conteso con il Tibet.