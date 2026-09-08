Haaretz: "Netanyahu avvertito del 7 ottobre". Il premier nega: "Menzogne"

Foto: LaPresse

Luigi Frasca 08 settembre 2026 a

a

a

Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Benjamin Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. La ricostruzione è contenuta in un libro-inchiesta firmato dai giornalisti Shlomi Eldar e Ruth Yuval, di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il lavoro, dal titolo 'Kidnapped: 843 Days of Abandonment', è basato su interviste a varie fonti, tra cui alti funzionari israeliani e stranieri.

Stando all'indagine, il primo ministro di Israele non avrebbe trasmesso l'allarme ai vertici della sicurezza israeliana. Nella ricostruzione si sottolinea che tre dirigenti stranieri sarebbero stati informati del contenuto di una telefonata di circa 45 minuti avvenuta alla fine di settembre 2023 tra Netanyahu e Mohammed bin Zayed. Tra loro anche un consigliere del presidente degli Emirati con conoscenza diretta della conversazione. Nel colloquio, Mohammed bin Zayed avrebbe riferito a Netanyahu che il capo di Hamas di allora, Yahya Sinwar, stava preparando un'offensiva destinata a provocare molte vittime, a destabilizzare la regione e a mettere a rischio gli Accordi di Abramo. Secondo la ricostruzione, il presidente degli Emirati sarebbe rimasto sorpreso dalla risposta rassicurante del primo ministro israeliano. Netanyahu gli avrebbe detto che Israele aveva sotto controllo la situazione nella Striscia di Gaza, che un'eventuale iniziativa di Hamas si sarebbe probabilmente concentrata in Cisgiordania e che il Paese era comunque preparato ad affrontare qualsiasi scenario.

L'inchiesta del quotidiano ha dato il la agli attacchi dei rivali politici del premier israeliano che accusano Netanyahu di "negligenza". Ricostruzione e critiche rispedite al mittente dall'ufficio del premier israeliano che ha negato di essere stato avvertito dagli Emirati del piano di attacco di Hamas poco prima del 7 ottobre 2023. Si tratta di "una menzogna totale! Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione e non ha ricevuto alcun avvertimento da lui", ha dichiarato in risposta alle rivelazioni di Haaretz.