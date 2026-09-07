Vittoria AfD in Sassonia. Merz sotto choc: "Sconfitta drammatica"

Tommaso Manni 07 settembre 2026 a

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Una vittoria storica per la destra dell'AfD in in Sassonia-Anhalt che rappresenta una sconfitta clamorosa del sistema partitico tedesco. Friedrich Merz incassa la sconfitta e si dice sotto choc: l'obiettivo del partito è la "completa distruzione della Cdu" e con l'AfD "non può esserci alcuna collaborazione", afferma il cancelliere tedesco durante la riunione della direzione federale della Cdu. Secondo la Bild nell'occasione si è detto "profondamente scioccato" per il risultato elettorale.

La vittoria dell'AfD "scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale", ha dichiarato Merz. Il cancelliere ha ribadito che la Cdu rimane saldamente "sulle fondamenta di Adenauer e Kohl". "Abbiamo una Costituzione forte, abbiamo tutti gli strumenti per difendere la Costituzione contro un governo regionale di estrema destra, ma stiamo vivendo uno sconvolgimento nel nostro partito", sottolinea Merz; "Non siamo riusciti a trovare un canale emotivo con le persone". È mancato il "sostegno emotivo della popolazione", ha detto il leader della Cdu, "non possiamo ignorarlo". La Cdu, aggiunge, ha "perso drammaticamente" le elezioni. Questo rappresenta una "profonda cesura per il partito".

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Il risultato apre ora una fase inedita in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD punta a governare la regione per la prima volta dal 1945. Il leader del partito nel Land, Ulrich Siegmund, ha annunciato l'avvio dei colloqui per cercare di formare una maggioranza. "Naturalmente avvieremo delle discussioni e vedremo se ci saranno gruppi parlamentari o deputati che vorranno assumersi insieme a noi questo compito storico. I colloqui sono già iniziati questa notte", ha detto parlando con i giornalisti.

Secondo la co-leader del partito Alice Weidel, la vittoria elettorale ottenuta da Alternative für Deutschland (AfD) dimostra che il cancelliere tedesco Friedrich Merz è un "peso" per la Germania. "Mai un cancelliere è stato così impopolare come Friedrich Merz, che è diventato un grave ostacolo al prospero sviluppo della Germania", ha dichiarato Weidel davanti alla stampa, assicurando che il suo partito punta a ottenere almeno il 40% alle prossime elezioni legislative, previste per il 2029.

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Per Weidel, "le elezioni in Sassonia-Anhalt hanno dimostrato che la gente si aspetta un cambiamento in politica". "I cittadini di questo Paese non vogliono che le cose continuino così come sono", ha detto, chiedendo la fine dell' "immigrazione illegale, delle frontiere aperte, dei tassi vertiginosi di criminalità commessa da cittadini stranieri e del rifiuto di procedere alle espulsioni".