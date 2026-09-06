Witkoff e Kushner da Putin, la versione del Cremlino: "Illustrate soluzioni". Cosa sappiamo dell'incontro

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Andrea Riccardi 06 settembre 2026 a

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Steve Witkoff e Jared Kushner hanno presentato a Vladimir Putin diverse possibili modalità di risoluzione del conflitto in Ucraina. Durante l'incontro che i due inviati del presidente Donald Trump hanno avuto con il presidente russo, "non hanno solo ribadito il loro tradizionale interesse per una rapida cessazione delle ostilità, ma hanno anche avanzato una serie di considerazioni sulle possibili vie per una soluzione". Lo ha riferito Yury Ushakov, consigliere del presidente russo, al termine dei colloqui per i quali, ha aggiunto, "si erano preparati con grande serietà".

Non c'è stata solo l'"operazione militare speciale" al centro dei colloqui. Secondo quanto ha riferito Ushakov, "gli ultimi colloqui sono andati oltre il semplice scambio di opinioni sulla risoluzione della crisi ucraina. Sono stati discussi in modo approfondito questioni economiche e potenziali grandi progetti russo-statunitensi reciprocamente vantaggiosi".

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"Il colloquio è durato tre ore e dieci minuti, è stato significativo, costruttivo, estremamente franco e riservato", ha dichiarato il consigliere presidenziale russo che ha partecipato all'incontro, "la discussione su questioni di estrema gravità è proseguita sia in un contesto formale che in modo informale, a tavola".

Witkoff e Kushner si sono recati a Mosca su mandato del presidente statunitense "per proseguire il dialogo sulla risoluzione della crisi in Ucraina e discutere altre questioni rilevanti", ha riferito Ushakov, precisando che si trattava della loro ottava visita in Russia.

In apertura del colloquio, Putin "ha elogiato pubblicamente questo canale di mediazione e il ruolo dei negoziatori statunitensi, ha rivolto i suoi migliori auguri al presidente Donald Trump ringraziandolo per l'impegno profuso nella risoluzione della crisi ucraina e ha espresso il sincero auspicio di favorire il rapido raggiungimento di soluzioni reciprocamente accettabili", ha aggiunto Ushakov. Nella versione del Cremlino Putin ha ribadito l'impegno della parte russa a proseguire la collaborazione con gli Stati Uniti sulla questione ucraina. "Il nostro presidente ha ribadito l'impegno a continuare a lavorare insieme alla parte statunitense alla ricerca di soluzioni politiche e diplomatiche", ha detto il consigliere, e gli inviati Usa "hanno promesso di avvalersi delle osservazioni e delle valutazioni fornite personalmente dal presidente russo in merito all'approccio per una risoluzione duratura del conflitto in Ucraina durante i loro incontri a Kiev".

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Un primo segnale di "cortesia" del presidente russo è stato quello di ordinare lo stop degli attacchi contro Kiev per tre giorni, a partire dalla mezzanotte del 5 settembre, in vista della visita nella capitale ucraina della delegazione statunitense. L'incontro, il primo dal 22 gennaio, si è svolto a meno di due settimane dalla visita a Mosca del direttore della Ci, a John Ratcliffe. Dopo l'incontro, Witkoff e Kushner si recheranno a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per agevolare l'arrivo dei mediatori statunitensi, Putin e Zelensky hanno ordinato una sospensione di tre giorni dei raid aerei contro le capitali nemiche, Kiev e Mosca.