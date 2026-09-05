Germania, elezioni in Sassonia-Anhalt. Il partito Afd in vantaggio nei sondaggi

05 settembre 2026 a

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Si terranno domani in Germania, nel Land nord-orientale di Sassonia-Anhalt, le elezioni statali per la composizione dell'Assemblea legislativa monocamerale che verrà poi incaricata di eleggere il presidente dello stato federale (Ministerpräsident, ndr). Un banco di prova per il cancelliere Friedrich Merz, davanti alla possibilità del partito di estrema destra Alternative für Deutschland di ottenere una vittoria importante. Uno scenario incoraggiato dagli ultimi sondaggi che nelle intenzioni di voto attribuiscono ad AfD il 43% delle preferenze. Di contro, il partito conservatore del ministro-presidente Sven Schulze, l'Unione cristiano-democratica (Cdu), è stato valutato intorno al 23% mentre la Sinistra a non più del 13%. "Non permetteremo a queste persone di distruggere il nostro Paese con le loro parole" ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, alla vigilia delle elezioni lanciando così la sfida.

Tutti i gruppi escludono una possibile alleanza con Afd, bloccando potenzialmente la formazione del governo. Tuttavia il numero di partiti che riuscirà a entrare nel Landtag sarà determinante: maggiore è il numero di quelli che non raggiungono la soglia di sbarramento al 5%, maggiore è la probabilità che Afd riesca a governare per la ripartizione percentuale dei seggi attribuiti su base proporzionale in base ai voti espressi con la seconda scheda.