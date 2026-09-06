Hezbollah lancia droni, Israele risponde con i bombardamenti. Cessate il fuoco a rischio?

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Andrea Riccardi 06 settembre 2026 a

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Almeno quattro persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite in una serie di attacchi israeliani contro diverse località nella regione di Nabatieh, nel Libano meridionale. Israele ha dichiarato di aver risposto al lancio di droni da parte di Hezbollah contro i suoi soldati. Secondo fonti libanesi, due morti e due feriti sono stati registrati a Nabatieh al-Fawqa; otto feriti — tra cui una donna e un bambino — in un quartiere della città di Nabatieh; due morti e sei feriti, inclusi due bambini, ad Arab Salim; e quattro feriti a Kafr Rumman. Il bombardamento è iniziato intorno alle 5 del mattino ora locale, su abitazioni e altre strutture a Nabatieh e nelle aree circostanti.

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A Kafr Rumman, diversi attacchi aerei hanno distrutto un'abitazione vicino alla zona industriale. Ad Arab Salim l'esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione per un edificio della cittadina. A Nabatieh al-Fawqa, un attacco aereo ha distrutto una casa e danneggiato parte del vecchio ospedale Ghandour, una struttura fuori servizio da anni. Anche la città di Nabatieh ha subito danni a un edificio storico e agli uffici regionali dei dipartimenti delle Finanze e dell'Agricoltura. Altri attacchi hanno colpito giardini, un motociclo sulla strada tra Nabatieh e Nabatieh al-Fawqa e il quartiere di Deir, mentre l'artiglieria israeliana ha bombardato a intermittenza le aree circostanti Tell al-Dabsha e Doha Kafr Rumman.