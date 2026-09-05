Kiev, tre giorni di tregua con Mosca: "In corso la missione di Witkoff e Kushner"

05 settembre 2026 a

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Dopo la proposta di cessate il fuoco avanzata da Kyev per la visita, prima a Mosca e poi in Ucraina, degli inviati speciali americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, il presidente Vladimir Putin ha dato ordine di non eseguire attacchi sulla capitale a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime tre giornate. I due fedelissimi di Trump sono atterrati oggi, a bordo di un jet privato, all'aeroporto Vnukovo di Mosca carichi di una proposta per porre fine alla guerra.

"La questione chiave è fino a che punto l'amministrazione statunitense sia disposta a investire nella ricerca di una soluzione reale all'attuale crisi, tenendo conto della situazione sul campo" ha detto scetticamente stamattina il viceministro degli esteri russo Sergei Ryabkov. In Occidente la questione è vista con fiducia. "Una tregua di tre giorni non è la fine del conflitto ma un piccolo passo per chi spera nella pace. Oggi è un bel giorno per chi lavora per la fine della guerra. Bene. Avanti così" ha scritto su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.