Ucraina, Sbu contro Gur a Kiev: i servizi segreti di Zelensky si sparano addosso

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Ignazio Riccio 04 settembre 2026 a

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Nella notte tra l'1 e il 2 settembre, nel quartiere di Bereznyaky (Dniprovskyi), sulla riva sinistra di Kiev, due apparati dello Stato ucraino si sarebbero affrontati a colpi d'arma da fuoco. Da una parte gli uomini dello Sbu, il servizio di sicurezza interno; dall'altra quelli del Gur, l'intelligence militare del ministero della Difesa. Il bilancio ufficiale parla di almeno tre feriti tra le fila del Gur; alcune testate locali hanno parlato anche di un morto, ma questa seconda versione non ha ricevuto conferme istituzionali e va quindi considerata, al momento, non verificata. Al centro dello scontro ci sarebbe Stepan Kaplunov, cittadino russo e vicecomandante del Corpo dei volontari russi (Rdk), la formazione di combattenti russi anti-Cremlino inquadrata nelle strutture ucraine e legata al Gur. Le due versioni dei fatti che lo riguardano sono in netto contrasto. Secondo Kaplunov, il 23 agosto sarebbe stato prelevato nel cortile di casa da uomini che si erano presentati come agenti di polizia. Racconta di essere stato tenuto bendato e ammanettato per nove giorni, di essere stato interrogato sui presunti legami con l'Fsb, il controspionaggio russo, e di essere stato costretto a registrare una confessione poi diffusa online. Una volta rilasciato, ha girato un secondo video in cui ritrattava tutto, sostenendo di aver parlato sotto costrizione. Lo Sbu offre una ricostruzione opposta. Secondo il servizio di sicurezza, dal telefono di Kaplunov emergerebbero contatti con un referente dell'Fsb, che gli avrebbe affidato l'incarico di organizzare un attentato contro un esponente dell'opposizione russa in visita in Ucraina il 24 agosto, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza.

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L'identità del bersaglio designato — secondo alcune ricostruzioni giornalistiche ucraine, si tratterebbe di Akhmed Zakayev, alla guida del governo in esilio della Repubblica cecena di Ichkeria — non risulta confermata dallo Sbu in via ufficiale. Sempre secondo lo Sbu, a Kaplunov sarebbe stato chiesto anche di eliminare, dietro compenso, alcuni militari delle forze armate ucraine. Il nodo si scioglie, o meglio si complica, nella notte tra l'1 e il 2 settembre. Gli agenti dello Sbu tornano nell'appartamento di Kaplunov per una perquisizione. È qui che, secondo la versione del servizio di sicurezza, il team investigativo sarebbe stato aggredito da uomini armati legati al Gur, che avrebbero anche bloccato il passaggio dei veicoli di servizio. Sarebbe intervenuta allora l'unità speciale Alfa dello Sbu, e da lì lo scontro a fuoco. I video amatoriali circolati online non permettono però di stabilire chi abbia sparato per primo. Per questo l'Ufficio statale investigativo ucraino ha aperto un fascicolo che riguarda, allo stesso tempo, un funzionario dello Sbu e un militare del Gur: entrambi hanno ricevuto una comunicazione di sospetta condotta legata all'incidente.

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Il presidente Volodymyr Zelensky ha definito l'episodio "assolutamente vergognoso", ribadendo in un videomessaggio che in Ucraina le armi si devono puntare solo contro gli occupanti russi. Ha annunciato una valutazione dei vertici di entrambe le agenzie sulla base dei risultati dell'indagine interna, sottolineando che "è assolutamente giusto che entrambe le parti siano chiamate a rispondere delle proprie azioni". Un primo provvedimento concreto c'è già stato: Zelensky ha rimosso dall'incarico Oleh Khramov, a capo del dipartimento dello Sbu per la protezione dei segreti di Stato. Il decreto di destituzione non ne specifica le motivazioni, e al momento non è chiaro se la decisione sia collegata ai fatti di Bereznyaky o ad altre ragioni interne allo Sbu. L'episodio riaccende un tema che circola da tempo negli ambienti dell'intelligence ucraina: la rivalità, e talvolta l'aperta ostilità, tra Sbu e Gur, due agenzie con competenze in parte sovrapposte e legate a centri di potere diversi a Kiev. Nel marzo 2022 l'agente del Gur Denys Kireyev, che aveva partecipato ad alcuni round negoziali con la delegazione russa nelle prime settimane di guerra, fu ucciso a Kiev: il capo del Gur dell'epoca, Kyrylo Budanov, attribuì la responsabilità ai servizi segreti civili, cioè allo stesso Sbu.