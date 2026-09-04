Regno Unito, scandalo finanziamenti esteri in Reform UK: si dimettono due fedelissimi di Farage

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Fausta De Rossi 04 settembre 2026 a

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Due alti funzionari di Reform UK si sono dimessi a seguito di un'indagine interna al partito di estrema destra britannico in merito ad alcune affermazioni sui finanziamenti andate in onda durante un servizio di Channel 4 News. Dan Jukes, stretto collaboratore di Nigel Farage, e James Orr, responsabile delle politiche di Reform, si sono entrambi dimessi in attesa dell'esito dell'indagine interna. Nel servizio di Channel 4, andato in onda ieri sera, video ripresi di nascosto hanno mostrato Jukes mentre suggerisce a Farage un modo per aggirare la legge elettorale al fine di assicurarsi una donazione estera di 500.000 sterline per il partito. La legge elettorale britannica stabilisce che, per poter donare a un partito politico del Regno Unito, è necessario essere un elettore o una società registrati nel Paese.

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Le riprese sotto copertura sono state effettuate da un gruppo chiamato Verbatim Investigations, fondato da giornalisti del Centre for Climate Reporting. Channel 4 News afferma di aver verificato il materiale ricevuto e di aver scelto di trasmetterlo. Reform ha negato qualsiasi illecito e ha affermato di essere stata "vittima di una bufala orchestrata da attivisti per il clima finanziati dall'estero". Il filmato include una discussione durante un pranzo, in cui un giornalista si finge figlio residente nel Regno Unito e un attore finge di essere suo padre americano. Di fronte a loro ci sono Jukes e Nigel Farage. Farage afferma che "è tutto regolare" dopo che il figlio gli ha detto di aver discusso della donazione sia con Jukes che con James Orr, responsabile delle politiche di Reform. "Sarò io il donatore registrato", dice il figlio, "poi papà mi invierà i soldi e, non appena tutto sarà fatto e tutte le formalità saranno concluse, il denaro sarà disponibile". "Grazie", si sente dire Farage.