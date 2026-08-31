Svizzera, sparatoria al rave party. Arrestato un 43enne

31 agosto 2026 a

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La polizia cantonale di Argovia ha riferito in una nota di aver arrestato un uomo di 43 anni sospettato di aver compiuto domenica scorsa la sparatoria a un rave party - che contava 3.500 partecipanti - nella cittadina svizzera di Aarau. Nel corso dell'attacco, avvenuto vicino Zurico, ha perso la vita la 22enne italiana Maria Spinelli e altre cinque persone sono rimaste ferite. Il movente, per ora, resta ancora ignoto.

Il fatto era avvenuto alle 2:30 di domenica, mentre la festa era in corso. In Svizzera l'ultimo grave episodio risale al 2001, quando un uomo uccise 14 membri del Parlamento e del governo cantonale di Zugo, prima di togliersi la vita.