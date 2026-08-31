Svizzera, sparatoria al rave party. Arrestato un 43enne
La polizia cantonale di Argovia ha riferito in una nota di aver arrestato un uomo di 43 anni sospettato di aver compiuto domenica scorsa la sparatoria a un rave party - che contava 3.500 partecipanti - nella cittadina svizzera di Aarau. Nel corso dell'attacco, avvenuto vicino Zurico, ha perso la vita la 22enne italiana Maria Spinelli e altre cinque persone sono rimaste ferite. Il movente, per ora, resta ancora ignoto.
Il fatto era avvenuto alle 2:30 di domenica, mentre la festa era in corso. In Svizzera l'ultimo grave episodio risale al 2001, quando un uomo uccise 14 membri del Parlamento e del governo cantonale di Zugo, prima di togliersi la vita.