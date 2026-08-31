Spagna, rilasciato un italiano dopo la morte della compagna: "Possibile suicidio"

31 agosto 2026 a

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È stato rilasciato il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva, in Spagna, dopo la morte della sua compagna. Una svolta nelle indagini ha portato la perizia forense a indicare il probabile suicidio come causa del decesso. La donna di 47 anni era stata trovata sulla spiaggia La Gavitola a Isla Cristina con ferite da taglio, ma l'ipotesi femminicidio non trova per ora conferma.

A ribadirlo in conferenza stampa è stato il delegato del governo di Madrid in Andalucia, Pedro Fernandez, secondo il quale "con quasi assoluta certezza" si tratta di "suicidio". Il delegato dell'esecutivo ha però preferito mantenere un atteggiamento di cautela dato che l'indagine è ancora in corso.