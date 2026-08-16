Drone abbattuto in Romania, alta tensione. La Nato: "Sembra russo"

Tommaso Manni 16 agosto 2026 a

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Il drone abbattuto da un caccia F-18 della Nato dopo avere violato lo spazio aereo della Romania "sembra essere russo". Lo ha dichiarato il portavoce del quartier generale militare della Nato, il colonnello Martin O'Donnell, sottolineando che le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Due caccia F-18 spagnoli, impiegato nella missione di pattugliamento aereo della Nato, hanno abbattuto il drone che aveva sconfinato nel territorio romeno. "Stanotte, un altro drone è entrato nello spazio aereo nazionale rumeno senza autorizzazione ed è stato abbattuto - scrive su X il ministro della Difesa rumeno Radu Miruta -. Alle 04:44, il bersaglio è stato rilevato mentre entrava nello spazio aereo nazionale rumeno, 24 km a nord di Galati. In quel momento, due caccia spagnoli F-18, già decollati per precauzione, hanno ricevuto l'autorizzazione a ingaggiare il bersaglio. Alle 05:01, il drone è stato intercettato e distrutto tra le località di Baleni e Cudalbi, nella contea di Galati, in un'area disabitata". Dal ministro romeno "congratulazioni ai piloti spagnoli e al personale militare romeno del centro di comando per la riuscita della missione. La Romania difende il proprio spazio aereo e i nostri alleati sono al nostro fianco. Vigilanza, risposta rapida e solidarietà alleata: queste sono le garanzie concrete della nostra sicurezza - conclude Miruta -. Sì, la Romania è in prima linea nella difesa dell'Unione Europea".

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In seguito la dichiarazione del patto atlantico: "Ulteriori dettagli riguardanti l'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma il drone sembra essere russo", ha detto il portavoce del quartier generale militare della NATO O'Donnell. L'alleanza "è costantemente in allerta e pronta a difendersi da qualsiasi minaccia", ha aggiunto O'Donnel. La Romania, membro della NATO, condivide un confine terrestre di 614 km con l'Ucraina e negli ultimi quattro anni ha segnalato ripetute violazioni del proprio spazio aereo da parte di droni russi.