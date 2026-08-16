Ucraina, esplosioni a Kiev. Attacco ucraino contro Mosca con 600 droni

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Tommaso Manni 16 agosto 2026 a

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Esplosioni a Kiev, attacco di droni a Mosca. Si infiamma la guerra in Ucraina. Un attacco russo ha scosso Kiev nella notte tra il 15 e il 16 agosto, con numerose esplosioni udite nella capitale ucraina nel giro di pochi minuti. Nel centro città, intorno alle 2.50 ora locale, si sono udite complessivamente quattro esplosioni "molto forti", secondo quanto riferito da Kyiv Independent. Sei esplosioni si sono registrate anche nel quartiere Pecherskyi della città, a tre minuti dall'inizio del raid aereo, non lasciando il tempo di cercare riparo. A seguito degli attacchi russi, è stato segnalato un incendio in un edificio commerciale nel quartiere di Obolonskyi, ha dichiarato l'Amministrazione militare della città di Kiev . Un altro edificio è stato dato alle fiamme nel quartiere di Holosiivskyi, secondo quanto riportato dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. L' aeronautica militare aveva inizialmente lanciato un allarme nella notte, avvertendo del rischio di un attacco missilistico balistico russo, ma l'allarme è stato revocato alle 2.35. Ma pochi minuti dopo, alle 2.46, la minaccia è tornata a farsi sentire.

Intanto il Ministero della Difesa russo ha affermato che la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 598 droni ad ala fissa ucraini nella notte tra il 14 e il 15 agosto, circa 200 distrutti nella regione di Mosca. I droni sarebbero stati abbattuti in 17 oblast della Russia, nella regione di Mosca, nel Territorio di Krasnodar, nella Crimea temporaneamente occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Nello specifico, la parte russa ha affermato che le difese aeree operavano sulle regioni di Belgorod, Bryansk, Vladimir, Voronezh, Kaluga, Kursk, Leningrado, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver e Tula. Nel frattempo, sono state segnalate esplosioni e attacchi nella città russa di Samara , con il Centro missilistico e spaziale Progress potenzialmente tra gli obiettivi. Tre persone sono rimaste ferite in un attacco di droni vicino alla tangenziale di Mosca, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergey Sobyanin.