Medio Oriente, arriva la portaerei Washington. Sostituirà la Lincoln
Gli Stati Uniti sono pronti a inviare in Medio Oriente la portaerei Uss George Washington per sostituire quella Abraham Lincoln, impegnata da oltre 250 giorni e sottoposta a un intenso ritmo operativo nella guerra contro l'Iran. Lo riferiscono al Wall Street Journal funzionari americani, precisando che l'avvicendamento rientra in un piano di rotazione già programmato prima delle recenti polemiche sulle condizioni a bordo della Lincoln.
Lunga 333 metri e con un ponte di volo pari a 18mila metri quadrati, la Washington una portaerei a propulsione nucleare capace di imbarcare fino a 80 velivoli ad ala fissa o rotante. È l'unica ad avere la base permanente fuori degli Stati Uniti.