Nepal, ritrovati i corpi degli alpinisti dispersi. Fra loro anche due italiani

10 agosto 2026 a

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A novembre dello scorso anno un gruppo di cinque alpinisti era stato travolto da una valanga sulla catena dell’Himalaya, in Nepal, finendo per esser dato per disperso. A distanza di mesi, l’incubo è finito. Due giorni fa, i corpi sono stati recuperati sul ghiacciaio dello Yalung Ri e fra questi ci sono anche quelli degli italiani Marcello Di Marcello e Markus Kirchler. A renderlo noto sono state le autorità consolari dopo il riconoscimento delle salme, rinvenute a circa 5mila metri di altezza.

La missione di recupero è stata coordinata in modo congiunto dai gruppi di spedizione Dreamers Destination Treks e Wilderness Outdoor assieme all'aiuto di Phurba Tenjing, un all'alpinista locale e detentore del record Guinness World Record. Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, le salme dei due uomini - il primo abbruzzese e l'altro altetsino - arriveranno oggi a Kathmandu