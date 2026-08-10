Federazione Anarchica Informale, rispunta la sigla del terrore: attentato mortale rivendicato in Messico

Valerio Castro 10 agosto 2026 a

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Rispunta in America la FAI, la sigla anarco-insurrezionalista legata ad Alfredo Cospito, con un attentato mortale e un messaggio di solidarietà ai terroristi reclusi in Europa e in Italia. Un segnale chiaro che da Roma ad Atene, da Barcellona all'America Latina la galassia del terrorismo della "A" cerchiata è in fibrillazione da tempo. Una cellula della Federazione anarchica informale ha rivendicato un attacco a un veicolo della polizia in Messico, a Valle de Chalco, dove un agente sarebbe rimasto ucciso a colpi di arma da fuoco e un altro risulterebbe disperso. Tra le vittime ci sarebbero anche altre persone presenti sulla vettura, ma al momento non risultano conferme ufficiali dei fatti da parte delle autorità messicane. A riportare un comunicato di rivendicazione a firma della Cellula Insurrezionale Mariano Sánchez Añón, fazione della Federazione Anarchica Informale del Messico, sono blog e canali dell'anarchismo internazionale che citano il supporto a questa azione terroristica da parte della Cospirazione dei Nuclei del Fuoco, organizzazione greca considerata un gruppo terroristico anche dagli Usa.

"Abbiamo deciso di unirci all'appello di gruppi e individui anarchici che non si limitano alle parole e alle maledizioni contro la pace sociale e si impegnano a smantellare il sistema di dominio mettendo in pratica la solidarietà diretta con i nostri fratelli e sorelle incarcerati", si legge nella rivendicazione in cui la cellula si assume la paternità dello scontro a fuoco contro un'auto della polizia municipale. "Se, come 'lamentano' i mass media, abbiamo ucciso solo un agente in uniforme e il resto degli occupanti erano parenti dell'agente di polizia municipale, non abbiamo nulla di cui pentirci. Attaccheremmo di nuovo senza rimorsi". Nel documento firmato Federazione Anarchica Informale si annuncia una nuova stagione di caos in tutto il mondo e si attesta la solidarietà ai prigionieri anarchici in "Messico, Cile, Grecia, Italia, Indonesia, Stati Uniti, Svizzera e nel mondo".