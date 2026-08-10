Colombia, terremoto scuote il paese. Scossa percepita fino in Ecuador

10 agosto 2026 a

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Un terremoto di magnitudo 6.7 con epicentro a San José del Palmar, nel dipartimento di Choco che affaccia sull'Oceano Pacifico, ha fatto tremare parte della Colombia verso le 14:30 ore italiane. A segnalarlo è stato il Servizio Geologico locale, mentre il suo omologo americano - il US Geological Survey - ha stimato l'intensità a 7.4 a una profondità di 100km. La scossa è stata percepita anche nella capitale Bogotà e fino a Quito, nel vicino Ecuador, e Panama. La potente scossa di terremoto in Colombia ha causato un bilancio preliminare di 21 morti (18 a Pereira, due a Manizales e uno a Quibdo), diversi feriti, tre dispersi a Quibdo e persone intrappolate sotto le macerie di almeno 20 edifici crollati a Cali, come confermato dal sindaco. Lo riporta El Mundo.

Secondo quanto riferisce il quotidiano locale El Tiempo, sono state segnalate evacuazioni a Bogotá, nella Regione del Caffè, a Tolima, Huila, Valle del Cauca, Manizales, Medellín e in altre località. A seguito dell'emergenza, la governatrice della provincia di Choco, Nubia Carolina Cordoba, ha detto: "Siamo preoccupati per le scosse di assestamento. Sebbene l'epicentro sia stato a San José del Palmar, si registrano feriti e gravi danni agli edifici anche nel capoluogo, Quibdó. Stiamo già valutando i danni per poter redigere il primo rapporto ufficiale".