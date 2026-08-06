Spagna, intelligence conferma rischio di nuova invasione

06 agosto 2026 a

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Il Centro Nazionale di Intelligence (Cni) della Spagna considera pienamente credibile il nuovo appello circolante sui social media che invita a entrare nuovamente in massa a Ceuta il 15 agosto. I servizi segreti stanno quindi monitorando da giorni ogni gruppo Facebook e WhatsApp, così come i principali profili TikTok dove si organizzerebbe il tutto. Tra le frasi ricorrenti riportate nei messaggi, come scritto nell'edizione cartacea de Il Tempo in un articolo di Alessandro Bertoldi, figurano: «Abbiamo creato un gruppo. Chi vuole entrare è il benvenuto», «La nostra ultima opportunità», «Ci vediamo lì il 15 agosto. Siate puntuali», «Fratelli, cosa succederà quel giorno? Siete pronti? 15 agosto 2026, Fnideq-Ceuta. Quel giorno si vedrà tutto» e campeggia la scritta: «al-hajma», l’offensiva/l’assalto.

Tutto procede come se si trattasse di una vera invasione programmata. Il punto di ritrovo indicato è Fnideq (Castillejos), località marocchina al confine. Nonostante la data attenzionata sia quella di ferragosto, le fonti non escludono la possibilità che gli organizzatori tentino di anticipare i loro piani. Il ministero dell'Interno assicura che la Spagna è preparata a qualsiasi situazione.