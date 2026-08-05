Roma, colloqui Israele-Libano conclusi in anticipo: ecco il retroscena

05 agosto 2026 a

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I colloqui a Roma tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti, si sono conclusi con diverse ore di anticipo. Secondo una fonte israeliana citata dal 'Times of Israel', l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Yechiel Leiter avrebbe chiesto ai mediatori americani di interrompere la sessione odierna prima del termine previsto a causa di presunte fughe di notizie da parte di Beirut. I colloqui dovrebbero riprendere regolarmente nella giornata di domani.

Ai negoziatori israeliani e libanesi e ai mediatori americani, il ministro degli Esteri Antonio Tajani - dopo aver sentito il suo omologo iraniano Araghchi in merito al dossier Libano - ha confermato che l'Italia continuerà a lavorare a livello politico e diplomatico per facilitare ogni iniziativa volta a favorire il dialogo e la stabilità regionale. In questo senso, Roma è pronta a continuare a fare la propria parte, in stretto raccordo con i partner regionali e internazionali.