Germania, rinvenuto drone inesploso all'aeroporto di Lipsia. Era vicino a un cargo ucraino

05 agosto 2026 a

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Un drone carico di esplosivo e un detonatore sono stati trovati vicino a un aereo cargo Antonov ucraino parcheggiato all'Aeroporto di Lipsia/Halle in Germania. La scoperta ha provocato una parziale interruzione del traffico nello scalo aereo e la deviazione dei voli per consentire lo svolgimento delle operazioni di polizia. Secondo quanto riporta il quotidiano Bild, il drone non è esploso a causa di un malfunzionamento e l'oggetto è stato poi disinnescato con un robot artificiere telecomandato.

L'aeroporto in questione, per la sua posizione geografica, svolge un ruolo centrale nel trasporto di materiale militare e in particolare quello destinato all'esercito tedesco e agli alleati della Nato. Funge, tra l'altro, anche da base per la flotta della compagnia di trasporto merci ucraina Antonov Airlines.