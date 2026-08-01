Medio Oriente, l'alert delle ambasciate Usa: "Valutare ritiro dalla regione"

01 agosto 2026 a

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In Medio Oriente sono momenti di grandi apprensione, mentre la crisi fra Stati Uniti e Iran continua secondo una alternanza di attacchi e tregue. Nel frattempo, le ambasciate Usa in Iraq, Giordania ed Emirati Arabi Uniti hanno esortato i cittadini in loco a una maggiore attenzione e a valutare la possibilità di lasciare la regione dove la situazione resta "fluida" e il "quadro di sicurezza resta complesso con la possibilità di un'escalation imprevista".

L'avviso sul sito delle ambasciate anticipa la possibilità di voli cancellati, chiusure di spazio aereo e altre potenziali difficoltà per gli spostamenti. Anche per questo le rappresentanze diplomatiche consigliano di "rivalutare seriamente" i viaggi per il Medio Oriente. Specie perché l'Iran e i gruppi associati "potrebbero prendere di mira interessi Usa" oppure siti "associati agli Stati Uniti".

Una notizia che arriva dopo che l'Iran ha accusato oggi gli Usa di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolga tutta la regione e ha avvertito che i Paesi che "faranno da scudo" a Washington "bruceranno nelle fiamme della guerra".