Mosca, pioggia di droni da Kiev. E Zelensky incontra Trump: "Nuove sanzioni"

28 luglio 2026 a

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La capitale russa e la regione di Mosca sono state bersagliate nella mattinata di oggi 28 luglio da un attacco con oltre 390 droni da parte di Kiev, che ha costretto all'adozione di misure di sicurezza temporanee in diversi aeroporti che servono la capitale russa. Secondo quanto riferito dal sindaco Sergei Sobyanin, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto diversi velivoli senza pilota.

Il tutto è avvenuto all'inizio di una giornata in cui il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky incontrerà a Washington il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tutti i 100 membri del Senato americano sono stati invitati a partecipare. e, come riferito dall'agenzia di stampa Reuters si prevede una votazione su un nuovo decreto che imporrà ulteriori sanzioni alla Russia. Il decreto è stato proposto dal defunto senatore Lindsey Graham, al cui funerale parteciperà Zelensky. L'obiettivo è colpire le entrate del Cremlino derivanti dalla vendita di petrolio e gas.