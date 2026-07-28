Iran, il piano di Trump: "Buon momento per accordo o finirò il lavoro"

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28 luglio 2026 a

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Donald Trump ribadisce che ci sono stati "colloqui molto buoni" con l'Iran, ma torna a minacciare di "tornare a finire il lavoro" con i bombardamenti se non sarà raggiunto un accordo. "Possiamo essere nel mezzo di una bellissima discussione e loro se ne escono e dicono "non possiamo parlare di nucleare" - ha detto a Fox News - ma questo è tutto quello di cui dobbiamo discutere perché non avranno mai la bomba atomica. Questo lo capiscono e abbiamo avuto dei colloqui molto buoni".

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Affermando di "aver già distrutto francamente gran parte dell'Iran", Trump torna a minacciare Teheran: "Se non fanno un accordo, io torno e finisco il lavoro ma ci metteranno un'eternità a ricostruire, già così impiegheranno diversi anni per ricostruire", ha detto, ripetendo la controversa minaccia di prendere di mira ponti e centrali elettriche. "Se torno a finire il lavoro, come qualcuno vorrebbe, con i ponti, sarebbe molto facile, potrei distruggere la maggior parte dei ponti in meno di un'ora", ha continuato, passando poi a parlare delle centrali elettriche che "sono la cosa più difficile da ricostruire".