Gran Bretagna, altro giro altro premier: incarico a Burnham e Laburisti nel caos

20 luglio 2026 a

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Andy Burnham ha formalmente accettato l'invito di Re Carlo III a formare un governo ed è ufficialmente il nuovo primo ministro britannico. Buckingham Palace ha diffuso un'immagine dei due mentre si stringono la mano. Burnham, che ha sostituito il dimissionario Keir Starmer alla guida del Partito Laburista la scorsa settimana, è il settimo primo ministro del Regno Unito dal 2016, anno della Brexit.

"Me ne vado con grazia, con un sorriso, orgoglioso di tutto quello che abbiamo raggiunto", ha detto Starmer nel suo discorso a Downing Street, nella giornata che vede il passaggio di consegne con Burnham. Starmer ha rivendicato i risultati ottenuti. "I cambiamenti che abbiamo portato avanti, che abbiamo consegnato al nostro Paese, al nostro popolo, sono di tutti, di tutti coloro che hanno combattuto per questo", ha dichiarato. "Lascio a Burnham un Paese migliore rispetto a due anni fa", ha sottolineato Starmer. "Adesso, mentre passo il testimone, gli auguro ogni successo possibile, ha tutto il mio sostegno", ha ancora ribadito.

Tuttavia le dimissioni sono state causate dal forte calo di consenso del governo e del Partito Laburista, nonché da pesanti sconfitte nelle elezioni locali. Scenario che ha creato una forte spaccatura tra i progressisti britannici.