Libano, l'esercito si schiera al sud. Salta la visita di Netanyahu a Washington

17 luglio 2026 a

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L'esercito libanese ha iniziato il ridispiegamento delle proprie forze nelle località meridionali di Froun e Burj Qalaouiyah, nell'ambito del quadro di accordo raggiunto con Israele. Lo riportano media locali, citati dal Times of Israel. Entrambe le località si trovano al di fuori della zona cuscinetto nel sud del Libano controllata dalle Forze di difesa israeliane (Idf), pertanto il loro ingresso da parte dell'esercito libanese non ha richiesto il ritiro di truppe israeliane dall'area. La zona di Froun rappresenta la prima delle due aree pilota in cui le forze libanesi saranno dispiegate nell'ambito dell'intesa con Israele. La seconda riguarda l'area di Zawtar al-Sharqiyah, dove al momento sono presenti militari israeliani che dovranno ritirarsi per consentire il dispiegamento dell'esercito libanese. Domenica, gli Stati Uniti dovrebbero annunciare l'avvio del progetto pilota, in vista della visita a Washington del presidente libanese Joseph Aoun, prevista per martedì. Intanto, la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington, trapelata da Gerusalemme ai media nei giorni scorsi, è stata ufficialmente cancellata dall'ufficio del premier ieri.