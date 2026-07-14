Belgio, incendio in un palazzo di Bruxelles: morti e feriti. Sul posto il re e il premier

14 luglio 2026 a

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Un incendio divampato in un edificio del complesso Oxy, nel centro di Bruxelles, ha provocato una strage. Il bilancio è, finora, di almeno quattro morti e sei dispersi: le vittime sono tutti operai che erano impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso che ospita appartamenti, ristornati, un hotel a quatto stelle e un rooftop bar. Le fiamme, sebbene ancora l'origine sia ignota, sarebbero scaturite dal secondo piano per poi propagarsi verso il vano ascensore.

Due persone con ustioni sono state trasportate all'ospedale militare di Neder-over-Heembeek, mentre un vigile del fuoco affetto da ipertermia ha necessitato di cure direttamente sul posto. Gli operai edili del cantiere OXY, evacuati, sono stati invece portati alla mensa aziendale BruCity dove è stato "fornito supporto psicologico dalla Croce Rossa". Sul posto si sono recati anche il re Filippo del Belgio e il premier belga Bart De Wever.