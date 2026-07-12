Qatar, morto l'ex emiro Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Così trasformò un piccolo emirato in potenza mondiale

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Tommaso Manni 12 luglio 2026 a

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L'ex emiro del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, è morto oggi all'età di 74 anni. Lo ha annunciato il Diwan dell'Emiro, ricordando la scomparsa dell'uomo che ha guidato il Paese dal 1995 al 2013 e che sorprese il mondo arabo abdicando volontariamente in favore del suo quarto figlio, l'attuale emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Salito al potere nel 1995 con un colpo di palazzo incruento che depose il padre, Sheikh Khalifa, Hamad ereditò un piccolo emirato periferico e con risorse limitate, trasformandolo in uno dei protagonisti della scena regionale e internazionale. Nel giro di pochi anni pose le basi per il rapido sviluppo del Qatar, facendone uno dei maggiori produttori mondiali di gas naturale liquefatto. Un ruolo centrale in questa strategia fu svolto dalla creazione della Qatar Investment Authority, il fondo sovrano incaricato di investire miliardi di dollari soprattutto all'estero. Storico alleato degli Stati Uniti, Sheikh Hamad riuscì anche a consolidare il ruolo del Qatar nella politica araba, assumendo di volta in volta funzioni di mediatore, finanziatore e attore diplomatico.

Tra le iniziative più significative del suo regno vi fu il lancio, nel 1996, dell'emittente internazionale Al Jazeera, divenuta uno dei principali strumenti di influenza del Qatar e protagonista durante le rivolte delle Primavere arabe. Sul piano interno introdusse alcune riforme politiche, tra cui l'approvazione tramite referendum, nel 2003, di una Costituzione che prevedeva la separazione tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario, pur mantenendo il potere esecutivo nelle mani dell'emiro e del suo governo. Nel 2013 decise di abdicare volontariamente in favore del figlio Tamim, una scelta rara in Medio Oriente, dove i leader rimangono spesso al potere fino alla morte. Fu ancora durante il suo regno che il Qatar ottenne, nel 2010, l'assegnazione dell'organizzazione dei Mondiali di calcio del 2022. Sempre sotto il suo governo il Qatar iniziò a destinare centinaia di milioni di dollari alla Striscia di Gaza, finanziando tra l'altro progetti infrastrutturali lungo la costa. Un ospedale di Gaza City porta il suo nome.

"Ho appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell'Emiro Padre del Qatar, Sua Altezza lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Lo Sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani è stato uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione. Con straordinaria visione, coraggio e determinazione, ha posto le basi del Qatar moderno, ne ha rafforzato le istituzioni e gli ha conferito una voce e un prestigio ben oltre i suoi confini. Il Qatar che oggi conosciamo e ammiriamo porta l'inconfondibile impronta della sua leadership. Desidero porgere le mie più sentite condoglianze a titolo personale e a nome del governo italiano, a Sua Altezza l'Emiro Tamim, a tutta la Sua famiglia e al popolo del Qatar cui rivolgo i miei pensieri e le mie preghiere in questo momento di profondo dolore”, il cordoglio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.