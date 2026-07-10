Spagna, maxi rogo in Andalusia. La Farnesina: "Nessun italiano coinvolto"

10 luglio 2026 a

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Una tragedia che conta 11 morti e 23 dispersi: è questo il bilancio provvisorio del maxi rogo scoppiato nel comune di Los Gallardos, in provincia di Almeri'a in Andalusia. Le prime indagini indicano come causa dell'incendio un cavo elettrico caduto. Le vittime, presumibilmente turisti stranieri, avrebbero tentato di lasciare la zona "attraverso un percorso diverso da quello di evacuazione" e sarebbero rimaste intrappolate tra le fiamme. Si sospetta che le persone coinvolte fossero di nazionalità britannica, per via della posizione dei volanti nei veicoli rinvenuti sul luogo dell'incendio. Ma su questo si attende ancora l'identificazione ufficiale mentre, riferisce la Farnesina, al momento non risultano italiani coinvolti.

Intanto la Guardia Civil spagnola ha allestito a Garrucha, nella provincia di Almería, un ufficio per raccogliere le denunce dei familiari delle persone disperse. L'obiettivo prioritario è l'identificazione delle persone disperse e il prelievo dei campioni di DNA necessari, al fine di identificare le vittime nel più breve tempo possibile. I parenti dei coinvolti sono stati invitati a recarsi presso l'ufficio in modo da poter accelerare il processo di identificazione.