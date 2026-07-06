Gaza, Hamas cede l'amministrazione al Comitato nazionale. In linea col piano Trump
Il governo presieduto dal gruppo terroristico di Hamas nella Striscia di Gaza ha annunciato le dimissioni del cosiddetto "Comitato d'emergenza", l'amministrazione guidata dal movimento che governa il territorio, dichiarando di aver completato tutte le procedure amministrative necessarie per il trasferimento delle competenze al Comitato nazionale tecnocratico per l'amministrazione di Gaza (creato dal Board of Peace di Trump).
Lo riporta il Times of Israel. Hamas ha affermato in una nota che "tutti i dipendenti pubblici continueranno a garantire i servizi alla popolazione" e si dichiarano "pronti a operare sotto la responsabilità del nuovo organismo".
La decisione ha un valore soprattutto simbolico e appare finalizzata a mostrare la disponibilità del gruppo a cedere la gestione amministrativa della Striscia al comitato nazionale, in linea con il piano in 20 punti per Gaza promosso dal presidente americano Donald Trump.