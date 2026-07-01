Usa, Trump guadagna 1 miliardo di dollari in criptovalute nel 2025: la dichiarazione finanziaria svela tutto

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi 01 luglio 2026 a

a

a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari lo scorso anno da attività commerciali nel settore delle criptovalute. È quanto emerge dalla dichiarazione finanziaria obbligatoria per il 2025 del presidente americano, secondo quanto riporta la Bbc. Dalla dichiarazione finanziaria "monstre" di Trump lunga 927 pagine risulta un guadagno di 635 milioni di dollari di royalties derivanti dalla criptovaluta basata su un meme dello stesso Trump, il cui valore è crollato dopo il lancio avvenuto pochi giorni prima che lo stesso capo della Casa Bianca entrasse in carica. Il tycoon ha inoltre dichiarato di aver guadagnato oltre 500 milioni di dollari da World Liberty Financial, una società di criptovalute fondata dai suoi figli e dai figli del suo inviato speciale, Steve Witkoff. Secondo la Bbc i guadagni emersi dalla sua ultima dichiarazione finanziaria superano di gran lunga quelli del 2024, quando Trump aveva dichiarato un reddito di oltre 600 milioni di dollari. La Casa Bianca ha ripetutamente sottolineato come Trump abbia affidato le sue attività a un trust gestito dai suoi figli e ha nuovamente negato qualsiasi conflitto di interessi.

Gli ayatollah perseguono pure chi è in esilio. Nel mirino il principe ereditario Reza Pahlavi

I guadagni di Trump in criptovalute superano di gran lunga le entrate derivanti dalla sua attività immobiliare: Trump ha guadagnato circa 77 milioni di dollari dal suo club di Mar-a-Lago e 122 milioni di dollari dal suo golf club a Doral, in Florida. Ha inoltre guadagnato più di 30 milioni di dollari ciascuno dai golf club di Bedminster, nel New Jersey, di Jupiter, in Florida, e di Turnberry, in Scozia. Stando alla dichiarazione finanziaria, Trump ha guadagnato milioni anche da altre attività imprenditoriali tra cui 4,7 milioni di dollari di royalties derivanti da orologi a marchio Trump, oltre a Bibbie, scarpe da ginnastica, profumi e chitarre con il marchio Trump. Il presidente americano ha elencato circa 86,5 milioni di dollari di entrate derivanti da accordi extragiudiziali in varie azioni legali: tra questi figurano 16 milioni di dollari derivanti da una causa contro ABC, 16 milioni di dollari da CBS Broadcasting, 24,5 milioni di dollari da Meta, 22 milioni di dollari da YouTube e 8 milioni di dollari da X. Secondo una classifica delle persone più ricche del mondo stilata dalla rivista Forbes, Trump possiede un patrimonio stimato di 6 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,3 miliardi di dollari del 2024.

Ius soli, la Corte Suprema frena Trump. Ma il tycoon incassa due vittorie

Il presidente ha difeso i consistenti profitti ottenuti dalle attività della sua famiglia nel settore delle criptovalute, sostenendo che i suoi guadagni sono il riflesso della crescita generale dell'economia e dei mercati finanziari. Interpellato dai giornalisti prima di imbarcarsi sul nuovo Air Force One messo a disposizione dal Qatar, Trump ha respinto le accuse di utilizzare la presidenza per arricchirsi personalmente. "Sapete perché sto guadagnando? Perché il mercato azionario sta salendo, tutti stanno guadagnando" ha dichiarato. Il presidente ha spiegato che il proprio patrimonio è gestito attraverso blind trust e fondi indipendenti, sostenendo di non avere alcun coinvolgimento diretto nelle decisioni finanziarie. "Ho guadagnato molti soldi prima di diventare presidente e sono altri a gestire il mio denaro. Non parlo con loro" ha affermato, aggiungendo che "stiamo tutti guadagnando. Io guadagno perché ho molti soldi e molta liquidità".