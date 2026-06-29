Iran-Usa, "stop agli attacchi reciproci" nello Stretto di Hormuz

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Tommaso Manni 29 giugno 2026 a

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Gli Stati Uniti e l'Iran "si asterranno per ora" da attacchi militari, ha affermato un funzionario dell'amministrazione Trump citato da Cnn, dopo che entrambe le parti hanno sferrato attacchi nei pressi dello Stretto di Hormuz. I colloqui tecnici con l'Iran proseguono "senza intoppi", ha dichiarato il funzionario statunitense, ma non e ancora chiara la posizione dell'Iran in merito. La recente azione militare ha messo alla prova un accordo iniziale che avrebbe dovuto sospendere le ostilita durante i 60 giorni di negoziati. Nello Stretto si sono ora delineate tre rotte per le navi, con diverse autorita in competizione per organizzare il transito delle imbarcazioni.

Intanto l'Iran e l'Oman hanno tenuto a Muscat la prima riunione di una commissione congiunta sullo Stretto di Hormuz. Ne ha dato notizia il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi sul suo account X, come riporta Al Jazeera.

Il viceministro degli Esteri iraniano ha riferito di essersi riunito con l'ambasciatore plenipotenziario dell'Oman, Abdulaziz Al-Hanaei. "Durante la revisione delle questioni attuali relative allo Stretto, abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione dello stesso nel quadro del paragrafo 5 del Memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli Stati costieri", ha affermato Gharibabadi in un post su X.