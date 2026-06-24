Libano, ecco il progetto pilota: "Ritiro dal sud e addestramento delle forze di Beirut"

24 giugno 2026 a

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Le delegazioni di Libano e Israele si trovano a Washington per il nuovo round negoziale utile a discutere sulla risoluzione del conflitto che coinvolge primariamente i terroristi di Hezbollah. Il progetto pilota messo sul tavolo fra le parti prevederebbe il ritiro dell'Idf da alcune aeree della zona sud del Paese dei Cedri, con annesso trasferimento del controllo all'esercito di Beirut. A riferirlo è stato Reuters, citando tre fonti israeliane secondo cui le forze libanesi verrebbero altresì sottoposte ad addestramento da parte di Washington. Per il quotidiano Al Akhbar, vicino a Hezbollah, Israele chiede che l'esercito libanese sia stazionato sulla cresta di Ali al-Taher e distrugga - sotto la supervisione Usa - le strutture del gruppo sciita filo-iraniano.

Intanto, in questo senso, il Comando Centrale degli Stati Uniti è stato incaricato di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare la situazione nel Libano meridionale. Fra le richieste, Israele ha anche fatto pressione per la restituzione del pilota Ron Arad, scomparso in Libano nel 1986, prima del rilascio dei prigionieri libanesi.