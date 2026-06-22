Terrore a Montreal, spari nel quartiere ebraico. La polizia: "Ci sono vittime"

22 giugno 2026 a

a

a

La polizia di Montreal, in Canada, è intervenuta nella zona di Cote-des-Neiges per via degli spari segnalati in zona di attività commerciali ebraiche. L'indirizzo indicato dai media locali è Avenue Trans Island & Avenue de Courtrai, dove si trova la panineria Kosher Deli 770.

L'attentatore, descritto come "armato e pericoloso", è stato neutralizzato mentre uno dei due poliziotti feriti ha perso la vita assieme anche a un civile. La zona in questione è una delle principali aree dove risiede la comunità ebraica locale.

Brandon Elkaim, che vive nelle vicinanze, ha raccontato di essere rimasto completamente scioccato: "Siamo tutti completamente scioccati che stia succedendo questo nel nostro quartiere solitamente tranquillo. Siamo circondati da scuole. Di solito si tratta di un'area molto familiare. Quindi, siamo tutti completamente scioccati da quello che abbiamo appena visto accadere qui."

La polizia ha esortato i residenti a non uscire, chiudere a chiave le porte ed evitare l'area intorno a De Courtrai e Trans Island Avenue. Il sindaco di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, ha fatto sapere di monitorare da vicino gli sviluppi e, in un messaggio pubblicato sui social media, ha detto che i suoi pensieri sono "con tutti coloro che sono stati colpiti dall'incidente tragico."

La premier del Quebec Christine Fréchette ha dichiarato di essere "profondamente scossa" dalla sparatoria. "Ringrazio gli agenti di polizia, i soccorritori e tutti coloro che sono mobilitati sul campo - ha scritto su X - Poiché l'operazione e l'indagine sono ancora in corso, è essenziale lasciare che le autorità facciano il loro lavoro ed evitare qualsiasi speculazione".