Carlo primo re a fare la dichiarazione dei redditi. La mossa dopo gli scandali

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Luigi Frasca 21 giugno 2026 a

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Come un impiegato o un professionista, anche re Carlo dovrà fare la dichiarazione dei redditi. È il primo della storia e per sua scelta, in modo per provare a far dimenticare il principe Andrea travolto dallo scandalo Epstein. Il sovrano britannico pubblicherà così la sua dichiarazione fiscale, primo a farlo. In uno sforzo per migliorare la trasparenza dei reali britannici, ha reso noto Buckingham Palace precisando che tale passo avviene "per esplicito desiderio del Re".

Ma cosa prevedono le norme fiscali britanniche? Ai reali viene concesso di non pagare diverse tasse, anche se per alcune lo hanno fatto volontariamente da molto tempo. I recenti scandali sull'ex principe Andrew Mountbatten-Windsor hanno riproposto la questione della trasparenza del 'palazzo'. Prima di diventare Re, Carlo già pubblicava la sua dichiarazione dei redditi. "Il nostro scopo è di spiegare tutti gli elementi delle finanze reali in modo che rafforzi ulteriormente la chiarezza e l'accessibilità in un quadro tuttavia del contesto storico e costituzionale. Per dirla semplicemente: continuiamo a modernizzarci e a evolvere", precisa la nota.