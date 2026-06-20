Libano, violata di nuovo la tregua. Hezbollah attacca, Israele risponde: 23 morti

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Angela Bruni 20 giugno 2026 a

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Dopo una nuova tregua tra Hezbollah e Israele, in Libano sono ripresi i combattimenti. I miliziani hanno lanciano 50 proiettili, denunciano le Idf. Gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 23 persone e ne hanno ferite altrettante, minacciando di far fallire i colloqui tra Stati Uniti e Iran volti a consolidare un fragile accordo di pace. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, genero di Trump, erano attesi in Svizzera, dopo che i negoziati erano stati rinviati all'inizio della settimana. A seguito degli attacchi israeliani in Libano, non è ancora chiaro quando gli iraniani potranno partecipare. I Pasdaran hanno chiesto al ministro degli Esteri Abbas Araghchi di non partecipare perché la tregua in Libano è stata violata. Tregua che fa parte dell'intesa sottoscritta mercoledì dal presidente americano Donald Trump e da quello iraniano Masoud Pezeshkian.

Secondo Axios, Araghchi avrebbe dovuto recarsi in Svizzera sabato, ma altre fonti hanno affermato che il viaggio potrebbe essere posticipato. Una fonte di uno dei paesi mediatori ha dichiarato che Araghchi ha detto a diverse controparti che l'Iran considera un cessate il fuoco in Libano essenziale per il processo diplomatico e che potrebbe "determinare il successo o il fallimento" dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Un'altra fonte ha affermato che i funzionari iraniani vogliono vedere un cessate il fuoco entrare in vigore prima di partire per la Svizzera. L'agenzia di stampa studentesca iraniana ha riferito che Araghchi incontrerà sabato a Teheran il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi.

Sempre secondo quanto riportato da Axios, che cita un funzionario statunitense, l'inviato degli Usa Steve Witkoff era in viaggio verso la nazione alpina venerdì, mentre la Cnn ha riferito che il viaggio si inserisce nel contesto degli sforzi compiuti da Washington e dall'Iran per far ripartire i colloqui tecnici che seguono il memorandum d'intesa (MoU) tra Stati Uniti e Iran. Anche Jared Kushner, genero di Trump e inviato speciale, avrebbe dovuto recarsi in Svizzera per i colloqui. Il vicepresidente J.D. Vance, che inizialmente avrebbe dovuto viaggiare, ha poi rinviato il viaggio, come annunciato dalla Casa Bianca nella tarda serata di giovedì. Gli Usa intanto hanno annunciato un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano a Washington la prossima settimana.