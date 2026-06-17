Iran, Trump: "Il cambio di regime c'è stato, i nuovi leader sono diversi. Venerdì la firma dell'accordo"

Foto: Ansa

17 giugno 2026 a

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"In Iran c'è stato un cambio di regime e i nuovi leader si comporteranno in maniera diversa". Lo ha affermato Donald Trump a conclusione del summit del G7 a Evian, in Francia. "L'unica cosa che non volevo vedere era una catastrofe economica. Se avessimo continuato cosi, sarebbe potuto succedere. Ma so solo che, ogni volta che parlavamo della possibilita di pace, il mercato azionario schizzava in alto come un razzo. Non è mai sceso. Alla gente non piaceva. Sapete, il mercato azionario e più brillante di chiunque altro, comprese le persone su questo palco". "A parte me, ovviamente", scherza il presidente degli Stati Uniti. Per poi tornare subito serio: "Non si rendono conto che non si è trattato di un accordo di tre mesi, ma di anni di preparazione. Sapete perché? Perché sono stato io a far uccidere il generale Soleimani, e se non l'avessi ucciso, probabilmente non staremmo parlando di questo accordo adesso, perché era un genio del male. Non sono mai riusciti a sostituirlo".

"Gli altri leader sono entusiasti che abbiamo raggiunto un accordo (con l'Iran, ndr), tutti quanti. Non c'è una sola nazione che sia venuta da noi a dirci: 'Per favore, signore, continui a sganciare bombe su di loro. Per favore, continuate a sganciare bombe'. Sono gli stupidi a dire cose del genere", incalza Trump. "Gli ultimi due giorni ci hanno offerto l'occasione di discutere i dettagli di questo accordo storico con molti dei nostri amici e alleati piu stretti, comprese le nazioni del G7, e molti presidenti e primi ministri". Il presidente Usa collaborerà con le nazioni del Golfo su "questioni non nucleari", ma sostiene che il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz "è già aumentato in modo sostanziale" a seguito del suo accordo politico.

"Quello che sto facendo e quello che ho fatto avrebbero dovuto essere fatti anni fa, sarebbe stato molto più facile, avrebbe richiesto molta meno potenza di fuoco, ma non è stato fatto", sottolinea. "Nessun presidente americano nella storia è mai stato più duro con l'Iran". Quindi torna a ripetere il suo avvertimento che se l'Iran non rispetterà l'accordo, "probabilmente torneremo a bombardarli". Poi però conferma che "venerdì si firmerà l'accordo". In Svizzera, probabilmente non lontano da Lucerna.