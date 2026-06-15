Svizzera, limite di 10 milioni alla popolazione: come è finito il referendum sull'immigrazione

15 giugno 2026 a

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La Svizzera ha respinto con il 54,8% dei voti l'iniziativa popolare promossa dall'Unione democratica di centro (Udc) per limitare l'immigrazione e impedire che la popolazione del Paese superi i 10 milioni di abitanti entro il 2050. In tredici cantoni la proposta è stata respinta, mentre in dieci ha prevalso il sì. Nel dettaglio, il 45,21% si è espresso a favore, per un totale di 1,49 milioni di votanti. I contrari sono stati 1,8 milioni. Il risultato è stato accolto con sollievo dal governo, dai principali partiti, dai sindacati e dalle organizzazioni imprenditoriali, che temevano ripercussioni sulle relazioni con l'Unione europea e sull'economia nazionale. «Con la decisione di oggi, cittadine e cittadini hanno inviato un segnale di stabilità, apertura e affidabilità», ha dichiarato in conferenza stampa il ministro della Giustizia e della polizia, Beat Jans, commentando l'esito della consultazione.

L'iniziativa, sostenuta dal primo partito del Paese, mirava a contenere l'immigrazione in una nazione dove gli stranieri rappresentano oltre un quarto della popolazione. Il testo prevedeva che, qualora la popolazione residente permanente avesse raggiunto i 9,5 milioni di abitanti prima del 2050, il governo fosse obbligato ad adottare misure restrittive per evitare il superamento della soglia dei 10 milioni. I risultati più netti a favore del «no» sono stati registrati nei cantoni urbani di Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra.

Per governo e oppositori, il referendum rappresentava molto più di una semplice consultazione sull'immigrazione. Se approvata, la misura avrebbe potuto mettere in discussione l'accordo di libera circolazione delle persone con l'Unione europea e, di conseguenza, l'intero sistema di accordi bilaterali che regola i rapporti tra Berna e Bruxelles. Non a caso la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha immediatamente sentito il presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin, per «prendere atto dell'esito della consultazione» e ribadire l'impegno a «modernizzare e approfondire la cooperazione» tra Ue e Svizzera.

Secondo il politologo dell'Università di Ginevra Pascal Sciarini, la forte partecipazione al voto — vicina al 59%, ben al di sopra della media degli ultimi anni — riflette proprio la posta in gioco europea della consultazione. «Oltre alla politica migratoria, si votava in parte anche sulla politica europea della Svizzera», ha osservato.

Nonostante la sconfitta, l'Udc ha rivendicato il risultato. Il presidente del partito Marcel Dettling ha parlato di una giornata «deludente», ma ha ricordato il forte sostegno ottenuto nelle aree rurali. Ancora più esplicito il capogruppo parlamentare Thomas Aeschi, secondo cui il 45% di voti favorevoli rappresenta «un messaggio molto forte» e dimostra che una parte consistente degli svizzeri considera eccessiva l'immigrazione attuale.

Gli argomenti utilizzati dai promotori della consultazione facevano leva soprattutto sulla carenza di alloggi, l'aumento degli affitti, la congestione dei trasporti, la pressione sui servizi pubblici e il timore di un peggioramento della qualità della vita in un Paese che conta oggi circa 9,5 milioni di abitanti.

In un secondo referendum tenutosi sempre ieri, gli svizzeri hanno invece approvato un inasprimento delle condizioni di accesso al servizio civile, una misura sostenuta dal governo nel quadro del rafforzamento delle capacità militari europee. La riforma è stata contestata dalla sinistra, che teme possa indebolire progressivamente questa alternativa al servizio militare obbligatorio.