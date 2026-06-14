Regno Unito, intercettata nella Manica una petroliera della flotta ombra russa

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Andrea Riccardi 14 giugno 2026 a

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Keir Starmer ha confermato che le forze armate britanniche hanno intercettato una nave della flotta ombra russa nel Canale della Manica nelle prime ore di domenica. Il Ministero della Difesa ha dichiarato che commando dei Royal Marines e agenti delle forze dell'ordine appositamente addestrati della National Crime Agency hanno abbordato una petroliera soggetta a sanzioni durante un'operazione durata sei ore, la prima operazione di questo tipo guidata dal Regno Unito. La nave Smyrtos verrà provvisoriamente spostata in una rada al largo della costa meridionale dell'Inghilterra e sarà monitorata per individuare eventuali problemi ambientali e di sicurezza.

Secondo il Ministero della Difesa, l'operazione è stata supportata da velivoli del Gruppo Aereo Marittimo (Chinook, Merlin Mk4 e Wildcat), da un aereo P-8 della Raf e dalle navi HMS Sutherland e HMS Ledbury. "Questa operazione infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra del presidente Vladimir Putin in Ucraina che non possono nascondersi", ha sottolineato il premier Starmer. "Operazioni come questa richiedono competenza, professionalità e coraggio. Rendo omaggio al personale delle nostre forze armate e a tutti coloro che vi sono coinvolti", ha aggiunto il ministro della Difesa Dan Jarvis. "La Russia si affida alla sua flotta ombra per finanziare il conflitto in Ucraina e la nostra operazione di intercettazione infligge un duro colpo alla Mosca".