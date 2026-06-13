Iran, cautela sul negoziato: "Non nelle prossime 24 ore". Dubbi sul nucleare

13 giugno 2026 a

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Continua il tira e molla diplomatico fra Stati Uniti e Iran. Più volte il presidente Donald Trump ha parlato di buoni progressi sul negoziato in corso, ma stavolta a parlare è stato il portavoce del ministro degli Esteri iraniano, Esmail Baqaei, che ha detto: "Dobbiamo aspettare e vedere per quanto riguarda il momento esatto della firma del memorandum. Anche se non avverrà domani, la possibilità che accada nei prossimi giorni non può essere esclusa. Tuttavia, dobbiamo essere prudenti".

Cautela, dunque, e nessuna fretta. Nonostante ore addietro il premier pachistano Shehbaz Sharif aveva affermato su X che Washington e Teheran fossero "più vicini che mai a un accordo di pace" e che la finalizzazione fosse "prevista nelle prossime 24 ore".

L'intesa non è dunque questione di ore e, al momento, non tocca la questione nucleare: l'obiettivo primario è consolidare la fine del conflitto. Citato dall'agenzia di stampa Irna, Baqaei ha affermato che il documento "non è un accordo definitivo tra Iran e Stati Uniti" ma un'intese definisce i principi generali per risolvere le controversie esistenti e sancire la cessazione delle ostilità. Per il dossier atomico, quindi, se ne parlerà fra 60 giorni.