Ucraina, Zelensky vuole invitare re Carlo a Kiev: "Visita entro l'anno"

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Andrea Riccardi 09 giugno 2026 a

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Volodymyr Zelensky ha rivelato di voler invitare re Carlo in visita di Stato in Ucraina già quest'anno. Sarà il membro della famiglia reale di più alto rango a recarsi a Kiev dall'invasione russa su vasta scala. Il presidente ucraino ha affermato di avere uno stretto rapporto con il re, che ha incontrato in numerose occasioni. In un'intervista al quotidiano britannico The Guardian , Zelensky ha dichiarato: "Vorrei invitarlo ma non so dal punto di vista della sicurezza. Sì, certo, vorremmo molto. Abbiamo un ottimo rapporto, sapete. Stamattina, quando ho parlato al telefono con mia moglie, con tutto il rispetto per Keir Starmer, mia moglie ha salutato prima di tutto Sua Maestà, naturalmente, e poi il Primo Ministro, naturalmente. Quindi, ovviamente, noi e l'Ucraina amiamo Sua Maestà.”

Sophie, duchessa di Edimburgo, e la principessa Anna sono le uniche componenti attive della famiglia reale ad aver visitato l'Ucraina dal 2022. Il principe Harry si è espresso in tre diverse occasioni, tra cui lo scorso settembre, affermando di voler fare "tutto il possibile" per aiutare la ripresa di migliaia di militari reduci di guerra. Lo scorso marzo, il re d'Inghilterra ha invitato Zelensky nella sua tenuta di Sandringham, nel Norfolk, a dimostrazione del sostegno "incrollabile" del Regno Unito nei confronti dell'Ucraina. I due capi di Stato si erano incontrati per la prima volta nel 2023 a Buckingham Palace, a Londra.