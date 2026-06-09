Belfast, immigrato tenta di decapitare uomo in strada

09 giugno 2026 a

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A Belfast la violenza scorre nelle strade. Nel video choc ripostato sul profilo Instagram di Matteo Salvini, si vede un immigrato che tenta di decapitare un uomo in strada. Fortunatamente la sua violenza non si compie fino in fondo grazie al provvidenziale intervento di alcuni passanti che riescono a bloccare l'uomo prima che sia troppo tardi.

Il video è stato rilanciato da Matteo Salvini che punta il dito contro l'ipocrisia della sinistra e delle sue inefficaci politiche dell'accoglienza. "Immagini mostruose e sconcertanti da Belfast, Irlanda del Nord - scrive Salvini su Instagram - Inaccettabile vivere nel terrore quotidiano di coltelli, aggressioni e ora tentate decapitazioni per strada! Ma a che punto siamo arrivati??? Tolleranza zero verso la barbarie! Nessuno spazio per chi semina violenza, paura e terrore. QUESTA è difesa della nostra civiltà! Purtroppo la sinistra dell’accoglienza senza freni e tanti governanti europei, presunti "liberali", minimizzando, cercando giustificazioni o addirittura voltando la testa dall’altra parte, stanno portando alla distruzione del tessuto sociale e civile del nostro continente".