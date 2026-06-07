Stretto di Hormuz, gli Usa abbattono altri due droni iraniani

07 giugno 2026 a

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Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Nella serata di sabato 6 giugno l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz. "Oggi le forze statunitensi in Medio Oriente hanno intercettato e distrutto due droni d'attacco iraniani che rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz", ha comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) tramite un post su X, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran.

Un nuovo scambio di colpi che minaccia il già fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mentre Washington conferma di aver concesso ai calciatori iraniani i visti per i Mondiali. Settimane di complessi negoziati, caratterizzati da minacce e recrudescenze di violenza, non sono servite a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz. Il cessate il fuoco è in vigore dall'8 aprile, ma le tensioni sono tornate a salire ieri quando l'esercito statunitense ha annunciato di aver colpito postazioni radar in Iran e poco dopo le sirene antiaeree hanno suonato in Kuwait e Bahrein – entrambi Paesi che ospitano basi degli Stati Uniti – e sono state udite delle esplosioni. I Guardiani della Rivoluzione hanno detto di aver preso di mira con missili "basi nemiche nella zona" in risposta all'"invasione" statunitense delle isole di Sirik e Qeshm.