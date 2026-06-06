Ucraina, Zelensky da Starmer con i leader Ue per le garanzie di sicurezza

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Andrea Riccardi 06 giugno 2026 a

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Domenica il primo ministro britannico Keir Starmer ospiterà a Downing Street il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro della discussione ci sarà il sostegno all'Ucraino dopo una settimana di crescenti ostilità e il rifiuto da parte del Capo del Cremlino Vladimir Putin di colloqui diretti con il leader ucraini per porre fine alla guerra. Londra, Parigi e Berlino sono tra i più fedeli alleati di Kiev. Il Regno Unito e la Francia guidano l'iniziativa della "coalizione dei volenterosi" per fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina nell'ambito del processo di pace. Venerdì Putin ha respinto la proposta di Zelensky per un incontro faccia a faccia sulla guerra che dura ormai da quattro anni, affermando di non vederne "alcuna utilità". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che sarebbe "fantastico" un incontro tra i due, ma la sua attenzione è stata in gran parte concentrata sui colloqui con l'Iran.

Sabato, un attacco su larga scala con droni ucraini ha preso nuovamente di mira San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia, sottolineando la crescente capacità di Kiev di colpire in profondità nel territorio. Non sono state segnalate vittime. In Ucraina, una persona è rimasta uccisa e tre ferite nella regione di Dnipropetrovsk, a seguito di 30 bombardamenti con droni e artiglieria da parte delle forze russe in tre distretti, ha dichiarato il capo regionale Oleksandr Hanzha. Mercoledì, Starmer ha condannato i bombardamenti russi sull'Ucraina durante una telefonata con Zelensky.

Gli attacchi russi contro l'Ucraina all'inizio di questa settimana hanno causato un morto e 15 feriti, tra cui tre bambini, mentre Kiev ha respinto centinaia di droni a lungo raggio lanciati dal nemico. L'Ucraina ha utilizzato droni a lungo raggio per colpire un terminal petrolifero nella città portuale russa di San Pietroburgo, sul Mar Baltico. Il mese scorso, Starmer ha salutato un "passo avanti generazionale" nelle relazioni di difesa tra il Regno Unito e la Polonia, in seguito alla firma di un nuovo patto di sicurezza con il premier polacco Donald Tusk. Il primo ministro britannico ha dichiarato: "Non esiste sfida più grande per nessuno dei nostri Paesi della sfida rappresentata dall'aggressione russa, e lo vediamo non solo in Ucraina, ma anche al di fuori dell'Ucraina, con ripercussioni sui nostri stessi Paesi".