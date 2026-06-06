Ucraina, la Nato discute un piano di aiuti da 70 miliardi per Kiev

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Andrea Riccardi 06 giugno 2026 a

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I Paesi della Nato stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza prevista ad Ankara il 7 e l'8 luglio prossimi. Lo scrive 'Politico'. Solo 40 miliardi del totale sarebbero nuovi stanziamenti, riporta il giornale, mentre gli altri 30 miliardi sarebbero parte del pacchetto da 90 miliardi approvato dall'Unione Europea. Il sostegno all'Ucraina dovrebbe essere uno dei temi centrali del vertice in Turchia. A complicare la discussione non è solo il rischio di un disimpegno degli Stati Uniti nell'ambito del Patto Atlantico ma anche il malcontento di alcuni Paesi europei che ritengono che il peso economico degli aiuti a Kiev sia distribuito in modo troppo diseguale.