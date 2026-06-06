Papa Leone ai leader: "Respingete le polarizzazioni e ricercate la pace"

Angela Bruni 06 giugno 2026 a

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Nel suo discorso di apertura della visita apostolica in Spagna, Papa Leone ha esortato i leader politici a ricercare l'unità e a lottare per la pace piuttosto che dividersi. Il pontefice ha posto al centro dell'attenzione le persone emarginate, incontrando tra gli altri i senzatetto a Madrid. Leone XIV, che si è scontrato con il presidente statunitense Donald Trump sulle sue politiche migratorie e sulla guerra con l'Iran, ha affermato che la sua visita punta a dare un esempio di rispetto per "ogni essere umano". Ha Annunci che avrebbe incontrato alcuni sopravvissuti agli abusi sessuali commessi da religiosi ammettendo che "sono ancora una ferita aperta". Migliaia di persone si sono radunate nelle strade di Madrid per accogliere il pontefice, che ha percorso la città a bordo della papamobile. È la prima volta che un Papa visita la Spagna dal 2011. Negli ultimi anni si è assistito a una ripresa del numero di persone che si identificano come cattoliche: nel 2025 la percentuale di giovani spagnoli che si dichiaravano tali era del 28,8%, rispetto al 17,6% del 2010.

Il Papa terrà 20 discorsi durante il tour, incentrati sulla lotta alla demagogia e sul riconoscimento di un mondo che, secondo le parole di Leone XIII, grida "dal profondo del cuore per la pace". "Oggi, la tentazione di guadagnare popolarità alimentando le fiamme della polarizzazione sembra essere cresciuta anziché diminuita, e la dignità umana continua a essere violata", ha affermato in un discorso alla presenza di re Felipe VI al palazzo reale di Madrid. "Invito tutti a mettere da parte le narrazioni divisive e polarizzanti della vostra realtà e storia sociale, per superare le sterili semplificazioni attraverso la feconda comprensione della complessità». Ha suggerito che la tecnologia e i social media stiano contribuendo ad acuire le divisioni e ad impedire l'introspezione sociale. Leone XIV ha recentemente pubblicato un'enciclica incentrata sui pericoli dell'intelligenza artificiale, suggerendo che l'umanità si trovi a un bivio morale mentre la tecnologia dell'IA avanza a passi da gigante. Ha indicato la Spagna come un paese con una storia di convivenza tra diverse religioni, ricordando come cristiani, musulmani ed ebrei abbiano vissuto insieme pacificamente in epoca medievale e come abbiano collaborato nelle rispettive lingue per promuovere la conoscenza.

"La vostra stessa storia suggerisce che una cultura dell'incontro, non del confronto, è ciò che favorisce la stabilità e la prosperità. In realtà, il messaggio di pace, che al momento, purtroppo, appare ad alcuni ingenuo e ad altri conflittuale, è accolto da coloro che non si chiudono in ideologie preconcette, ma sono aperti alla verità», ha affermato Robert Francis Prevost. Il governo guidato dal socialista Pedro Sánchez ha lanciato un programma di amnistia di massa che offre a mezzo milione di immigrati un percorso verso la residenza legale. Re Felipe si è rivolto a Leone, con un apparente riferimento al sistema di risarcimento recentemente istituito tra Chiesa e Stato per alcune vittime di abusi da parte del clero: "La Sua chiarezza e la Sua fermezza, che desidero anch'io riconoscere, sono essenziali nel processo di guarigione e riparazione del danno inflitto. Sono essenziali per le vittime, per i fedeli, per la Chiesa e per la società.