Flotilla, console a Bengasi chiede il rilascio degli italiani: "Lamentano sofferenza prolungata"

05 giugno 2026 a

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In occasione della Festa della Repubblica, il console gnerale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha lanciato un appello per il rientro dei partecipanti al convoglio Global Sumud Flotilla per Gaza in stato di detenzione nell'est della Libia. Fra loro ci sono gli italiani Leonarda Alberizia e Domenico Centrone. Come riportato dalla Farnesina, il console ha richiesto di poter effettuare una nuova visita ai connazionali, che dopo le richieste delle autorità italiane hanno ottenuto un miglioramento delle loro condizioni di detenzione pur continuando a lamentare la sofferenza di una detenzione ormai prolungata.

Ieri i due italiani hanno potuto parlare con le loro famiglie. La Farnesina, l'ambasciata d'Italia a Tripoli e il consolato generale a Bengasi continuano a seguire il caso, in raccordo con le autorità locali. Martedì 9 giugno è prevista la nuova udienza dei due connazionali davanti al procuratore libico.