New York, entrano ed escono a gruppi nelle fogne. Mistero in città

03 giugno 2026 a

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Entrano ed escono a gruppi all'interno delle fogne di New York, e in città è già mistero. Una serie di bizzarri avvistamenti di persone che entrano ed escono dal vasto sistema fognario sotterraneo della Grande Mela sta sollevando numerosi interrogativi su cosa stia accadendo esattamente, con la polizia che ora indaga fatto.

Le telecamere di sicurezza hanno registrato almeno tre casi notturni del genere avvenuti nei buchi di manutenzione delle strade di Brooklyn e Queens. In un video, girato venerdì mattina presto nella sezione di Williamsburg, un gruppo di circa sette persone è stato immortalato mentre saltava fuori da un condotto nel mezzo di un incrocio, in piena vista delle auto che passavano.

Alcuni indossavano torce frontali e portavano quelle che sembravano pale e altri strumenti. L’ultima persona ha richiuso la copertura mentre le auto in avvicinamento rallentavano fino a fermarsi. Il Dipartimento di Protezione Ambientale della città ha dichiarato di aver ispezionato le fogne in entrambe le località di Brooklyn e di aver verificato che l’infrastruttura fognaria non fosse danneggiata.