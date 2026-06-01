Medio Oriente, l'Iran strozza il mondo: blocco totale di Hormuz e Bab el-Mandeb.

01 giugno 2026 a

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La Repubblica islamica iraniana ha deciso di chiudere completamente lo Stretto di Hormuz, con l'intento di fare lo stesso anche con quello di Bab el-Mandeb che rappresenta l'accesso sud al Mar Rosso e quindi lo sbocco su Golfo di Oden, che porta al Mar Arabico e alle rotte che spingono verso l'Oceano indiano e l'Estremo Oriente. A riferirlo è l'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, annunciando anche l'interruzione dei negoziati indiretti tra Usa e Iran come contro-mossa per l'offensiva israeliana in Libano.

Bab al-Mandab rappresenta uno snodo strategico delle rotte del commercio mondiale. Con una lunghezza di circa 50 km e una larghezza di 26 km nel punto più stretto, è uno dei colli di bottiglia del traffico marittimo più delicati al mondo. Situato tra lo Yemen e il Corno d'Africa si tratta di una rotta di fondamentale importanza: circa il 12% del commercio mondiale di petrolio via mare transita annualmente attraverso questo Stretto. Se l'instabilità si propagasse anche in quest'area, le ripercussioni potrebbero estendersi ai mercati energetici globali.

Il nome dello Stretto, traducibile come "Porta delle Lacrime", allude non troppo velatamente alle minacce da sempre connesse al passaggio attraverso le sue acque. Storicamente lo stretto era incluso nelle antiche rotte commerciali tra Asia, Africa ed Europa.