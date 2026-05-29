Iran, Trump nella situation room: le navi bloccate a Hormuz possono tornare a casa

29 maggio 2026 a

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"L'Iran deve impegnarsi a non dotarsi mai di armi o bombe nucleari. Lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente riaperto, senza pedaggi, per consentire il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni". Lo ha affermato su Truth Social il presidente americano Donald Trump, annunciando che "tutte le mine, se presenti, saranno neutralizzate". "Le navi bloccate nello Stretto a causa del nostro incredibile e senza precedenti Blocco Navale, che ora verrà revocato, potranno iniziare il processo di 'ritorno a casa'! - ha aggiunto Trump - Salutate le vostre mogli, mariti, genitori e famiglie da parte mia, il vostro Presidente preferito!".

Secondo Trump "il materiale arricchito, talvolta indicato come "polvere nucleare", che giace sepolto in profondità nel sottosuolo sotto montagne praticamente crollate, a causa del nostro potente attacco con i bombardieri B2 di 11 mesi fa, verrà portato alla luce dagli Stati Uniti (che, come e stato concordato, sono l'unico Paese, insieme alla Cina, con la capacita tecnica di farlo!), in stretta collaborazione e coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran, oltre che con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e DISTRUTTO. Non ci sarà alcuno scambio di denaro, fino a nuovo avviso".