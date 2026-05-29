Romania, Mosca porta la guerra in territorio Nato: condominio in fiamme a Galati, due feriti per un drone

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Alberto Russo 29 maggio 2026 a

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Un drone russo ha colpito un condominio in Romania, paese membro della Nato. Lo riporta il ministero della Difesa rumeno, che spiega: "Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni contro obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, in prossimità del confine fluviale con la Romania". "Uno di questi droni è entrato nello spazio aereo rumeno, è stato seguito dal radar fino alla parte meridionale della città di Galati e si è schiantato sul tetto di un condominio, provocando un incendio", ha aggiunto il ministero. I servizi di emergenza hanno precisato che due persone sono rimaste ferite. Da quando nel febbraio 2022 è iniziata l'offensiva russa contro l'Ucraina, sono state rilevate più volte incursioni di droni in Romania, ma questa è la prima volta che uno di questi velivoli si schianta contro un edificio residenziale.

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Quando i droni sono stati individuati in prossimità dello spazio aereo rumeno, due caccia F-16 sono decollati dalla base aerea di Fetesti, nella Romania orientale, e sono stati "autorizzati a ingaggiare il combattimento con i bersagli per tutta la durata dell'allerta", ha precisato il ministero della Difesa rumeno. Secondo i servizi di soccorso rumeni, l'intero carico del drone è esploso e i due occupanti dell'appartamento colpito, che sono riusciti a evacuare l'edificio con le proprie forze, sono stati soccorsi sul posto per alcune escoriazioni. Nella notte tra giovedì e venerdì è stato diramato un allarme aereo nazionale in Ucraina in previsione di nuovi raid russi.